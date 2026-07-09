A Bologna, un maxi-schermo è stato allestito per i tifosi marocchini in vista della partita contro la Francia, prevista alle 22 per i quarti di finale dei Mondiali di calcio. Tuttavia, lo stesso schermo non è stato messo a disposizione dei residenti locali per la finale di Coppa Italia, generando polemiche. La decisione ha suscitato reazioni critiche e accuse di disparità di trattamento tra le due richieste di utilizzo dello spazio pubblico.

Bufera sul Comune di Bologna, nelle ore che precedono Marocco-Francia, in programma oggi alle 22 come gara dei quarti di finale dei Mondiali di calcio americano. L’amministrazione comunale è accusata di aver autorizzato una piazza con maxi schermi per il match Marocco-Francia, che presenta, peraltro, pesantissimi rischi di ordine pubblico. E in più, lo scorso anno la collocazione del maxi-schermo era stata negata ai tifosi bolognesi per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Roma. Secondo il Comune, nessuna proiezione è stata organizzata direttamente dall’ente ma era stato un assessore a indicare le location per il tifo “marocchino” in piazza Lucio Dalla, nell’ambito del festival DiMondi, al circolo Offside Pescarola e gli orti di via Salgari, questi ultimi per iniziativa del Comitato popolare Pilastro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Maxi-schermo a Bologna per i tifosi marocchini, ma fu negato ai bolognesi per la finale di Coppa Italia…

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