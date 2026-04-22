Edoardo Motta ha parato quattro rigori su cinque durante la semifinale di Coppa Italia, permettendo alla Lazio di ottenere l'accesso alla finale. La partita si è conclusa con il portiere che si è distinto per le sue parate decisive, contribuendo al risultato complessivo della squadra. Ora si discute sulla partecipazione dei tifosi alla finalissima, con alcune opinioni che indicano una comprensione limitata del calcio tra il pubblico.

Edoardo Motta para quattro rigori su cinque all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Ora la domanda è: i tifosi ci andranno? A conferma della legge di Kolarov, i tifosi capiscono poco e niente di calcio. Una stagione vissuta a protestare e poi la finale di Coppa Italia che si giocherà all’Olimpico contro l’Inter. Coerenza vorrebbe che disertassero lo stadio. Intanto la Lazio di Sarri va in finale. È finita 1-1 a Bergamo dopo il 2-2 dell’andata in un Olimpico incredibilmente semivuoto per l’assurda protesta. Ma come al solito conta il campo. Il ruolo dei tifosi è enormemente sopravvalutato. Il grande protagonista è stato il portiere Motta che dia qualche settimana è titolare per l’infortunio di Provedel.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Motta porta la Lazio in finale di Coppa Italia: i tifosi ci andranno?

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