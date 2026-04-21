Atalanta-Lazio maxi schermo organizzato dagli ultras per la coppa Italia | Ai laziali ci pensano i laziali

Gli ultras della Lazio hanno annunciato l'installazione di un maxi schermo per la semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio rivolto ai tifosi, con l'obiettivo di seguire insieme la partita. L'evento si inserisce nel contesto delle iniziative organizzate dal gruppo di sostenitori per coinvolgere i tifosi durante la competizione.

“Ai laziali ci pensano i laziali”. Così gli esponenti del tifo organizzato della Lazio, gli ultras, hanno annunciato il maxi schermo in occasione della semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta. Una iniziativa, dunque, voluta dai tifosi, non organizzata dalla società. I tifosi biancocelesti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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