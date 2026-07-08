A Bologna, i maxi schermi per trasmettere la partita tra Marocco e Francia sono stati organizzati da privati, secondo quanto comunicato dal Comune. La decisione è arrivata dopo che il Comune stesso aveva predisposto schermi pubblici per eventi precedenti, come la finale di Coppa Italia tra Bologna e Roma, senza replicare questa iniziativa per l'incontro di giovedì 9 luglio. Nel frattempo, il Nettuno è stato transennato in vista dell'evento.

Trambusto social, a Bologna, in vista della partita di calcio Marocco-Francia di giovedì 9 luglio. Piovoi contro l'amministrazione comunale, accusata di aver organizzato dei maxi-schermi per proiettare il match dopo non aver fatto la stessa cosa, un anno fa, per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Roma. Ma sono «fake news», si precisa da Palazzo D'Accursio, visto che non c'è nessuna proiezione organizzata dall'amministrazione. Come semplicemente segnalato dall'assessore Daniele Ara, ci sono diverse possibilità per chi vuole vedere l'incontro collettivamente: in piazza Lucio Dalla nell'ambito del festival DiMondi, al circolo Offside Pescarola o negli orti di via Salgari su iniziativa del Comitato popolare Pilastro. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna e i maxi schermi per Marocco-Francia. Il Comune: «Organizzati dai privati». Transennato il Nettuno

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