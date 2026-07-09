Un maxi schermo in piazza a Bologna per seguire la partita tra Francia e Marocco non è stato organizzato dal Comune. L’assessore comunale agli Adolescenti e alle Politiche per la Pace ha diffuso un video per precisare che l’evento non è stato promosso dall’amministrazione. Nessuna installazione ufficiale o iniziativa comunale è stata pianificata per questa occasione.

Bologna, 9 luglio 2026 – “Facciamo un po’ di chiarezza”. Parte così il messaggio dell'assessore comunale agli Adolescenti e alle Politiche per la Pace, Daniele Ara nel chiarire in un video che “ il Comune non ha organizzato nessun maxi schermo ” per il Quarto di finale del Mondiale di questa sera tra Francia e Marocco. Dopo che il centrodestra ha chiesto a Palazzo d’Accursio di “predisporre misure straordinarie di tutela dei cittadini”, Ara allora precisa “di aver dato informazioni – come successo per casi simili - riguardo a eventi organizzati da soggetti privati per permettere a chi volesse seguire l’evento di farlo dove vuole in modo trasparente e ordinato ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maxi schermi Francia-Marocco a Bologna, l’assessore Ara chiarisce: “Non è un’iniziativa del Comune”

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