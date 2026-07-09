Maturità all’ITIS Galilei | tre lodi e dodici 100 quando anche la pagella fa ingegneria

Da lortica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Esami di Stato all’ITIS Galileo Galilei di Arezzo si sono conclusi con tre lodi e dodici studenti con il massimo punteggio. La sessione si è svolta tra emozioni, soddisfazioni e un po’ di tensione. I risultati sono stati comunicati ai genitori, che hanno potuto esultare senza preoccupazioni. Nessun dettaglio sui nomi o sui voti individuali è stato reso pubblico.

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Si sono conclusi gli Esami di Stato all’ITIS Galileo Galilei di Arezzo, con il consueto misto di emozione, sollievo, ansia smaltita e genitori finalmente autorizzati a respirare senza chiedere “ma quanto hai preso allo scritto?”. Per le studentesse e gli studenti delle classi quinte si chiude un percorso importante, fatto di studio, laboratori, verifiche, progetti, interrogazioni e quella sottile arte della sopravvivenza scolastica che ogni maturando conosce bene. L’istituto, attraverso il dirigente scolastico prof. Luca Decembri, ha espresso le proprie congratulazioni a tutti i diplomati e alle loro famiglie. I risultati ottenuti rappresentano un riconoscimento al lavoro dei ragazzi, ma anche alla comunità scolastica, al corpo docente e al percorso educativo portato avanti negli anni dall’ITIS. 🔗 Leggi su Lortica.it

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