All’Itis Galileo Galilei la proiezione del docufilm Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone

All’Itis Galileo Galilei si è svolta la proiezione del docufilm intitolato “Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone”. L’evento si è tenuto il 11 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti. La pellicola affronta tematiche legate al calcio e alle sfide che coinvolgono i giovani nel mondo dello sport. La proiezione ha avuto luogo all’interno dell’istituto, senza ulteriori dettagli sul pubblico presente.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – All’ITIS Galileo Galilei la proiezione del docufilm “ Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone”. Lo sport come linguaggio universale, il calcio come spazio di inclusione, la scuola come luogo in cui trasformare una storia vera in occasione di crescita. Mercoledì 13 maggio 2026 l ’ITIS “Galileo Galilei” d i Arezzo ospiterà nell’Aula Magna “Ilaria Paggini” la proiezione del docufilm “Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone”, prodotto da Atlantide Adv e diretto da Maurizio Gambini e Cristiano Stocchi. Il docufilm racconta l’esperienza del Calcio Champagne, progetto nato all’interno dell’Olmoponte Santafirmina e costruito attorno a una squadra composta da ragazzi con e senza disabilità, uniti dallo stesso desiderio: giocare a pallone.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’Itis Galileo Galilei la proiezione del docufilm “Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La polizia di stato all’Itis “Galileo Galilei” di ArezzoArezzo, 23 aprile 2026 – Questa mattina, nell’ambito delle iniziative del Tavolo di Coordinamento per la cultura della legalità e della sicurezza... Il liceo Galileo Galilei protagonista del del Festival internazionale di Teatro FrancofonoDal 20 al 22 aprile, il Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania ha ospitato la 26ª edizione del Festival internazionale di Teatro Francofono, un... Argomenti più discussi: Roma alla guida: il 53% usa lo smartphone e il 32% guida dopo aver bevuto, i dati dell’ITIS Galilei; Sicurezza stradale, il 76% dei romani sente il bisogno di ripassare il Codice della strada; Rivoluzione Itis Arezzo: come saranno i nuovi orari. Riforma, cosa cambia nell'Aretino per gli istituti tecnici; Terni, l’assemblea d’istituto del Liceo Galilei diventa un’occasione per riflettere sul futuro della città e sul disagio giovanile. Skuola.net ha intervistato Cristina Costarelli, dirigente scolastico dell'ITIS Galileo Galilei di Roma e presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) del Lazio, per fare chiarezza sulla nuova Riforma degli Istituti Tecnici. tuttoscuola.com/come-cambiano- x.com