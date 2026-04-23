Questa mattina, presso l’istituto tecnico “Galileo Galilei” di Arezzo, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle classi seconde. L’iniziativa fa parte delle attività del Tavolo di Coordinamento per la cultura della legalità e della sicurezza della Provincia di Arezzo. Durante l’incontro, sono state illustrate alcune norme di comportamento e sono stati affrontati temi legati alla sicurezza scolastica. La visita si inserisce in un programma di sensibilizzazione rivolto ai giovani.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Questa mattina, nell’ambito delle iniziative del Tavolo di Coordinamento per la cultura della legalità e della sicurezza della Provincia di Arezzo, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle classi seconde dell’I.T.I.S. “G. Galilei” per parlare loro di legalità, bullismo e sugli effetti legali derivanti dall’utilizzo degli stupefacenti. Gli incontri tenuti dal Commissario Capo Davide Comito e dall’Ispettore Ugo Bonelli, rispettivamente Dirigente della Squadra Mobile e Coordinatore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, hanno consentito di parlare con i ragazzi di questioni attuali in maniera dinamica e con esempi concreti, allo scopo di fornire loro un supporto per conoscere meglio argomenti così delicati ed essere consapevoli dei rischi per prevenirli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La polizia di stato all’Itis “Galileo Galilei” di Arezzo

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