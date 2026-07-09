Matrimonio Taylor Swift | ospiti vip in fila al buffet come a una sagra di paese e mancavano i posti a sedere

Durante il matrimonio di una celebrità, con circa mille invitati, sono stati segnalati disagi legati alla disposizione del buffet, che non prevedeva posti a sedere. Gli ospiti vip presenti si sono trovati in fila al buffet come a una festa di paese, con alcune persone che si sono lamentate per la mancanza di sedie. La cerimonia ha attirato molta attenzione sui social, anche per le immagini che mostrano gli invitati in fila e senza posti disponibili.

Quando organizzi il matrimonio dell’anno e hai un migliaio di ospiti stellari, l’ultima cosa che ti aspetti è che qualcuno si lamenti. Eppure, a meno di quarantotto ore dal fatidico sì tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato venerdì 3 luglio al Madison Square Garden di New York, l’attenzione mediatica si è bruscamente spostata dai dettagli romantici alle polemiche. Code al buffet, ospiti in piedi, accuse di ostentazione sfrenata e una fattura salatissima per i contribuenti newyorkesi: il matrimonio da favola si è trasformato in un caso nazionale che divide l’America tra fan adoranti e critici feroci. L’unione tra la popstar e il tight end dei Kansas City Chiefs è ormai una certezza storica, confermata dalla portavoce della cantante e dagli schermi dell’arena che hanno annunciato al mondo la riuscita dell’evento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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taylor Swift & Travis Kelce Wedding Buzz: Secret MSG Entry Plan Revealed

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