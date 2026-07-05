Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce si è svolto il 3 luglio al Madison Square Garden di New York. Nonostante i circa 1000 ospiti vip presenti, nessuna foto o dettaglio è trapelato. La cerimonia è stata caratterizzata da una forte tutela della privacy, con misure rigorose per evitare fughe di notizie. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sui momenti della celebrazione o sui partecipanti.

So it’s gonna be forever. Il matrimonio dell’anno, quello tra la regina del pop Taylor Swift e il campione della NFL Travis Kelce, è stato celebrato il 3 luglio al Madison Square Garden di New York. Eppure dell’evento più atteso dalla stampa mondiale non si sa praticamente nulla. Nonostante la popolarità universale dei protagonisti. Nonostante la location nel pieno dentro della città ombelico del mondo per antonomasia. Nonostante i 1000, sì mille, ospiti partecipanti alla celebrazione. Chi l’avrebbe mai detto che fosse possibile? È la grande lezione di T&T, Taylor e Travis, come incastonato nel logo dell’evento: uno dei pochissimi dettagli trapelati del maxi evento del 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il vero lusso matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce? Una privacy blindata. Ecco come sono riusciti a non far trapelare assolutamente nulla (nonostante i 1000 ospiti vip)

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Nobody Was Emotionally Ready For Travis Kelce & Taylor Swift's Wedding Family Arrival In NYC!

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