Il centrocampista ha terminato la stagione con il Sassuolo con 41 presenze in campionato, segnando due gol e fornendo cinque assist. Ha disputato tutte le partite di Serie A, con un minutaggio totale di circa 3.600 minuti. La sua precisione nei passaggi si attesta al 85%, con un totale di circa 2.800 passaggi completati. Ha anche intercettato 50 palloni e subito 30 falli. La sua prestazione complessiva si è tradotta in una media di 6,2 punti a partita.

di Francesco Spagnolo Il nome di Matic è stato accostato alla Juve. Andiamo a vedere come è andata la sua stagione con il Sassuolo. Numeri davvero sorprendenti. Il calciomercato della Juventus cerca concretezza ed equilibrio per il centrocampo, e il nome di Matic è stato accostato nelle ultime ultime ore ai bianconeri. L’ultima stagione disputata con la maglia del Sassuolo ha messo in luce un calciatore maturo, capace di governare la transizione di gioco e di garantire una costante protezione alla difesa. Analizzando i dati dell’ultimo campionato, emerge chiaramente come il rendimento del giocatore possa sposarsi alla perfezione con le richieste tattiche della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matic alla Juve, stagione sorprendente con il Sassuolo: c’è un dato perfetto per i bianconeri

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