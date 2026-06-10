Nicolas Jackson ha disputato la sua stagione con il Bayern Monaco, totalizzando 24 presenze e 4 gol in tutte le competizioni. È stato impiegato principalmente come attaccante di riferimento, alternandosi tra campionato e coppe. La sua capacità di segnare e di muoversi in avanti lo rende un profilo interessante per la Juventus, che sta valutando possibili acquisti estivi. Jackson ha mostrato buone prestazioni in Bundesliga, confermando le sue qualità offensive.

di Francesco Spagnolo Nicolas Jackson è uno dei calciatori seguiti dalla Juventus per l’estate. Andiamo a scoprire come è andata la sua stagione. Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo e sono diversi i nomi accostati alla Vecchia Signora. La dirigenza bianconera sta infatti monitorando con grandissima attenzione il profilo di Nicolas Jackson. Con il reparto offensivo privo di Vlahovic, l’attaccante di proprietà del Chelsea è sicuramente un nome da tenere in considerazione. Analizzando l’annata con il Bayern Monaco, i numeri raccontano la storia di un giocatore sicuramente importante e in grado comunque di essere decisivo anche a gara in corso. Il classe 2001 ha collezionato 23 presenze complessive, partendo come titolare in 12 occasioni e registrando una media di 45 minuti a partita, per un totale di 1037 minuti giocati sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nicolas Jackson alla Juve, come è andata la sua stagione con il Bayern Monaco? C’è un dato che lo rende perfetto per i bianconeri

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