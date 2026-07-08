di Francesco Spagnolo La Juventus vuole fare sul serio per Solet. Come è andata la sua stagione con i bianconeri e perché la Vecchia Signora lo sta seguendo. Il calciomercato della Serie A entra nel vivo e i fari della Continassa si accendono con decisione su uno dei profili più interessanti dell’ultimo campionato. Il futuro di Solet potrebbe presto tingersi di bianconero, con la Juventus fortemente intenzionata a rinforzare il proprio reparto arretrato con un elemento di assoluto spessore fisico e tecnico. L’importante stagione disputata con la maglia dell’Udinese ha infatti consacrato il centrale come uno dei top nel suo ruolo, attirando le attenzioni dei grandi club europei, tra cui spicca proprio la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Solet alla Juve, come è andata la sua stagione con l’Udinese? C’è un dato che giustifica l’interesse dei bianconeri

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Solet per me è perfetto per Spalletti. Fa quello che chiede ad un centrale e che alla Juve nessuno fa: sganciarsi palla al piede. Davis mi andrebbe benissimo come punta di riserva. Anzi... Atta penso che verrebbe usato più come trequartista che come mediano x.com

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Il percorso di mercato dell'Inter è chiaro: Provedel, Solet, Jones e Palestra. Per completare questo quartetto di affari, ci sono delle partenze necessarie, come Frattesi, e potrebbe essere necessario sacrificare anche Stankovic. reddit