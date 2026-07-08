Solet alla Juve come è andata la sua stagione con l’Udinese? C’è un dato che giustifica l’interesse dei bianconeri

Da juventusnews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Francesco Spagnolo La Juventus vuole fare sul serio per Solet. Come è andata la sua stagione con i bianconeri e perché la Vecchia Signora lo sta seguendo. Il calciomercato della Serie A entra nel vivo e i fari della Continassa si accendono con decisione su uno dei profili più interessanti dell’ultimo campionato. Il futuro di Solet potrebbe presto tingersi di bianconero, con la Juventus fortemente intenzionata a rinforzare il proprio reparto arretrato con un elemento di assoluto spessore fisico e tecnico. L’importante stagione disputata con la maglia dell’Udinese ha infatti consacrato il centrale come uno dei top nel suo ruolo, attirando le attenzioni dei grandi club europei, tra cui spicca proprio la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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