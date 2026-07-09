Massacrò e uccise l’amico prima di nasconderlo nell' armadio il pm | Condannatelo all’ergastolo
Un uomo è stato accusato di aver ucciso un amico e di aver nascosto il corpo nell’armadio. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna all’ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’episodio è avvenuto in un’abitazione privata e le indagini sono ancora in corso. La procura ha presentato la richiesta di condanna durante l’udienza preliminare. La decisione finale spetta al giudice.
Ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi: questa la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Marco Brusegan nei confronti di Alessio Battaglia, il 43enne accusato di aver prima ucciso a Limena il suo coinquilino (nonché padrone di casa) Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, e quindi di averne nascosto in un armadio in camera da letto il corpo, ritrovato solo il 5 marzo dello scorso anno. «Solo» perché il delitto risalirebbe infatti a circa due settimane prima, per la precisione al 22 febbraio, come ricordato mercoledì nell’aula M del Tribunale – alla presenza dell’imputato, a cui vengono contestati anche i reati di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Confermato dalla Corte d'Assise di Appello di Roma l'ergastolo per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desirèe, che invece facebook
Il 6 luglio la plenaria del Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura il disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta di nomina politica per indagare sulle mancanze del governo durante il massacro del 7 ottobre 2023. L’approvazione di un - X x.com