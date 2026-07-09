Massacrò e uccise l’amico prima di nasconderlo nell' armadio il pm | Condannatelo all’ergastolo

Notizia in breve

Un uomo è stato accusato di aver ucciso un amico e di aver nascosto il corpo nell’armadio. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna all’ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’episodio è avvenuto in un’abitazione privata e le indagini sono ancora in corso. La procura ha presentato la richiesta di condanna durante l’udienza preliminare. La decisione finale spetta al giudice.