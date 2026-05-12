12 05 – Garlasco pm | Sempio sa l’orario del delitto – Massacrò e uccise compagno arrestata 36enne – Polveriera Milan Allegri in bili

Il pubblico ministero ha affermato che Sempio conosceva l’orario del delitto, rivelandolo durante un’intercettazione telefonica. Nel corso delle indagini sono state trovate nuove impronte di Stasi su un dispenser presente nell’abitazione. Nel frattempo, una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver massacrato e ucciso il suo compagno. La vicenda si svolge a Garlasco, dove le autorità continuano le indagini.

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Home > Podcast > 1205 – Garlasco, pm: “Sempio sa l’orario del delitto” – Massacrò e uccise compagno, arrestata 36enne – Polveriera Milan, Allegri in bili Garlasco, pm: “Sempio sa l’orario del delitto, lo ha detto mentre era intercettato”. Sul dispenser della casa spunta un’altra impronta di Stasi. Dalle carte spunta un’altra indagine sull’omicidio di Chiara Poggi rimasta sconosciuta per 13 anni. Massacrò e uccise il compagno durante lite in casa, arrestata una donna di 36 anni. Polveriera Milan, Champions a rischio e ora anche Allegri è in bilico. 1205 – Garlasco, pm: “Sempio sa l’orario del delitto” – Massacrò e uccise compagno, arrestata 36enne – Polveriera Milan, Allegri in bili Serie A, Napoli-Bologna 2-3: passo falso per Conte.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 12/05 – Garlasco, pm: “Sempio sa l’orario del delitto” – Massacrò e uccise compagno, arrestata 36enne – Polveriera Milan, Allegri in bili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, pm: “Sempio sa l’orario del delitto, lo ha detto mentre era intercettato” Roma, massacrò e uccise il compagno in casa durante lite: 36enne arrestataUna donna di 36 anni, Monica Belciug, il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un...