Durante una riunione in commissione dedicata alla gestione dell’emergenza sanitaria, è stato riferito che la Guardia di Finanza ha sequestrato circa dieci milioni di mascherine considerate non conformi. Si è inoltre constatato che l’Agenzia delle Dogane aveva rilasciato certificati di analisi che attestavano la validità di prodotti che, in realtà, non erano stati sottoposti a tutti i controlli previsti dalla normativa. Questi documenti irregolari avrebbero facilitato la distribuzione di dispositivi di protezione non idonei all’uso.

L’Agenzia delle Dogane emetteva certificati di analisi fuorvianti e irregolari che attestavano l’idoneità delle mascherine nonostante non fosse tecnicamente in grado di effettuare tutti gli esami necessari per legge. A rivelarlo, nel corso dell’audizione della commissione Covid di giovedì, è stato il tenente colonnello della Guardia di finanza Alberto Raffaele Cavallo, già comandante del II Gruppo di Trieste, che durante la pandemia ha sequestrato ben 10 milioni di mascherine inidonee. Buonguerrieri (FdI): “Le Dogane non hanno protetto gli italiani”. “Proprio chi ci doveva proteggere ha consentito che mascherine che potevano essere inidonee o pericolose per la salute entrassero nel mercato”, ha dichiarato in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Guardia di Finanza in Commissione Covid: “Sequestrate 10 milioni di mascherine inidonee”

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