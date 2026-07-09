Martina Franca | domani e sabato Festambiente Sud Out of Africa | Deserto Oasi e Carovane

Domani e sabato si terrà a Martina Franca l’evento Festambiente Sud, intitolato “Out of Africa: Deserto Oasi e Carovane”. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è dedicata al continente africano. Gli organizzatori hanno diffuso un comunicato in cui annunciano il tema e le date dell’evento, che prevede esposizioni e attività legate alla cultura e all’ambiente africano. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse realtà del territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: FestambienteSud nel 2026 è “Out of Africa: Deserto Oasi e Carovane” in questa seconda annualità dedicata al continente nero. E vuole farlo intendere sin dall’apertura, 10 e 11 luglio nella Masseria Mangiato a Martina Franca, portando due tra le più importanti esperienze della musica dell’area Sahariana, entrambe dal Mali: i Tamikrest, storica band paladina della causa del popolo dei Tuareg, e Vieux Farka Tourè, figlio e degno erede musicale della leggenda del Blues del Deserto, il grande Alì Farka Tourè. I due concerti chiuderanno due serate all’insegna anche della conoscenza del... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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