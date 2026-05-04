Domani si svolgeranno a Padova i funerali di Alex Zanardi, l’atleta originario di Martina Franca coinvolto in un incidente grave. Chiappetta, che ha scritto un messaggio, ricorda come Zanardi abbia influenzato positivamente la sua vita, anche dopo l’incidente. La notizia lascia spazio a un clima di rispetto e riflessione sulla vicenda di un personaggio conosciuto per le sue imprese sportive e la sua resilienza.

Scrive Massimo Chiappetta: Dall’ultimo drammatico incidente non abbiamo mai avuto una notizia buona. Mi hai dato tanto e sei stato motivo per affrontare la mia vita dopo il mio incidente. Sei stato un esempio per tutti di come ci si può rialzare in piedi anche senza gambe! Mi hai restituito la mia dignità e la mia forza. Ti devo tanto, forse tutto. Sei stato come un cugino lontano ma che quando ci si rincontrava, insieme era sempre festa! Mi lacrimano gli occhi. Ti voglio bene. L'articolo Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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