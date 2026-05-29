Domani, a Martina Franca, si svolgerà il “No Tax Day”, un evento organizzato da Fratelli d’Italia. L’iniziativa si terrà in via Alessandro Fighera 3 dalle 17 alle 21 e prevede la raccolta di firme contro l’aumento dell’IRPEF in Puglia. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini in questa campagna di sensibilizzazione, con un focus sulla richiesta di bloccare l’incremento delle imposte regionali.

Di seguito un comunicato diffuso da Fratelli d’Italia-Martina Franca: Sabato 30 maggio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, in via Alessandro Fighera 3 a Martina Franca, si terrà il “No Tax Day”, iniziativa pubblica dedicata alla raccolta firme contro l’aumento dell’IRPEF in Regione Puglia. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, lavoratori e famiglie sul tema della pressione fiscale regionale e di promuovere una mobilitazione territoriale contro l’incremento delle imposte che, secondo i promotori, rischia di gravare ulteriormente sul tessuto economico e sociale pugliese. Nel corso del pomeriggio sarà possibile firmare la petizione e confrontarsi con rappresentanti politici e attivisti impegnati nella campagna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: domani FdI impegnata nella raccolta firme contro l’aumento Irpef in Puglia "No tax day"

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