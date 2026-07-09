Marta Kostyuk e il nonno di 89 anni | Mi scrive dopo ogni partita ora non mi dice più che devo migliorare

Dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, la tennista ha raccontato che il nonno di 89 anni le scrive regolarmente, anche dopo le partite più importanti. In passato, le inviava messaggi con suggerimenti su come migliorare, ma ora non le rivolge più questa richiesta. La giocatrice ha condiviso questa novità in un'intervista, senza approfondire i motivi o i dettagli delle sue comunicazioni con il parente.

Marta Kostyuk è in semifinale a Wimbledon e dopo aver raggiunto il traguardo ha voluto parlare del nonno, che le dà tanti consigli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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