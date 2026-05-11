Sinner ritrova Andrea Pellegrino a Roma 7 anni dopo una finale | Ma mi sono perso quella partita

A Roma, dopo sette anni, Jannik Sinner incontra di nuovo Andrea Pellegrino, questa volta in occasione di un match di tennis. Dopo aver battuto Popyrin, Sinner ha commentato la prossima partita contro Pellegrino, ricordando il passato e la finale disputata insieme anni fa, che ha ammesso di aver perso. La sfida tra i due giocatori si svolgerà nelle prossime ore, in un torneo che vede coinvolti diversi atleti in campo.

Jannik Sinner dopo la vittoria contro Popyrin ha parlato della prossima sfida contro Andrea Pellegrino. I due si sono affrontati nel 2019, ma il numero uno del ranking aveva rimosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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