Il pilota ha dichiarato che il vero rivale è il fisico e ha commentato che, se vince al Sachsenring, sarà considerato favorevole, altrimenti si parlerà di altro. Sul circuito tedesco, ha vinto circa 12 volte in passato. Arriva alla gara con l'obiettivo di concludere bene la prima metà della stagione e cercare di ridurre il divario in classifica mondiale.

Il Sachsenring è per Marc Marquez una delle piste in assoluto più favorevoli: qui ha vinto qualcosa come 12 volte. Lo spagnolo della Ducati arriva quindi al GP di Germania con l'obiettivo di chiudere nel migliore dei modi la prima parte della stagione che precede la pausa estiva e provare così a recuperare terreno nella corsa al Mondiale. Ma, nonostante i favori del pronostico che inevitabilmente lo accompagnano su un circuito dove ha costruito gran parte della sua leggenda, il campione del mondo in carica invita alla prudenza. Perché, spiega, il primo avversario da battere non è uno dei piloti che lo precedono in classifica. “Il mio rivale in particolare, e quello contro cui sto lottando di più, è la mia condizione fisica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez: "Il vero rivale è il fisico. Il Sachsenring la mia pista? Se vinco. Altrimenti dicono..."

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