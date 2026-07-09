Durante le conferenze stampa del Gran Premio di Germania, l’attuale leader del campionato ha dichiarato che il suo principale avversario è la propria condizione fisica. Un altro pilota ha affermato che Yamaha rappresenta la scelta migliore sia per sé che per la propria famiglia. Questo evento segna il giro di boa della stagione, con l’undicesima tappa, e si svolge prima della pausa estiva di un mese.

Scatta con le conferenze stampa di rito il fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesima tappa della stagione, giro di boa del calendario, nonché ultima fatica prima della pausa estiva che durerà un intero mese., MARC MARQUEZ, "L'ultimo mese non è stata facile: abbiamo avuto giornate impegnative e gara difficili, ma ora siamo arrivati all'ultimo Gran Premio prima della pausa. Cercherò di lottare per il podio ma vediamo come andrà fin dal primo turno di prove libere. Quando arrivi in un circuito nel quale sei il chiaro favorito. hai tutto da perdere. Se fai tutto come si deve è normale, se vai male. è un disastro: so come gestirla ma davanti a me in classifica generale ci sono tre piloti molto forti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marquez: "Il mio unico rivale è la mia condizione fisica". Martin: "Yamaha scelta migliore per me e per la mia famiglia"

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I became my rival CEO's mistress. Does he really love me, or am I just his toy

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