Il paddock della MotoGP si sposta in Germania per l’undicesimo appuntamento della stagione 2026, che segna il giro di boa del campionato. La Ducati si prepara a correre al Sachsenring, mentre il pilota Marquez ha indicato che l’evento sarà diverso da quello di Assen. La gara si svolgerà nel fine settimana e rappresenta una tappa cruciale per le posizioni in classifica.

Bologna, 8 luglio 2026 – Il paddock della MotoGP si sposta in Germania per l'undicesimo appuntamento della stagione 2026, che rappresenta il giro di boa del campionato. Sul tortuoso e affascinante circuito del Sachsenring arriva l’ultima gara prima della sosta estiva e tutti vogliono ottenere un buon risultato per passare serenamente un periodo di vacanza. In particolare, Ducati ha bisogno di riscattare l’opaco fine settimana di Assen, dove Marc Marquez ha viaggiato sulla difensiva e Pecco Bagnaia è stato appiedato da un problema tecnico. In ottica mondiale sono tutti in gioco, fino a Bagnaia ottavo, e Marc Marquez, nonostante le difficoltà, ha chiuso in Olanda con lo stesso ritardo (40 punti) con cui era arrivato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Ducati verso il Sachsenring. Marquez: “Sarà scenario diverso da Assen”

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