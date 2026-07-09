Una donna di 25 anni di origine nigeriana ha colpito il marito con un coltello da cucina durante una lite. L’uomo è stato ferito al petto e trasportato in ospedale. La donna è stata arrestata dai carabinieri e posta agli arresti domiciliari. L’intera vicenda si è verificata a Martignana Po, in provincia di Cremona. I militari hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari sul caso.

MARTIGNANA PO (Cremona) Al culmine di una lite con il marito lo colpisce con un coltello da cucina. Una 25enne, di origine nigeriana, al termine degli accertamenti, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Gussola e dai colleghi del radiomobile. Per ragioni che rimangono ancora poco chiare, nel corso di un violento litigio familiare avrebbe accoltellato il marito 40enne connazionale. L’allarme è scattato intorno alle 21 di martedì, quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di una violenta lite in corso in un appartamento al civico 23 di via Caravaggio. Quando i carabinieri hanno suonato il campanello ad aprire la porta un uomo che si teneva la mano al petto, quasi per tamponare una ferita da cui usciva molto sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marito accoltellato al petto al culmine di una lite. La consorte ai domiciliari

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