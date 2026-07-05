Un uomo di nazionalità tunisina è stato accoltellato da un suo connazionale durante una lite scoppiata ieri sera fuori dal bar Croazia, in via Circondario Ponente a Lugo. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio ed è in condizioni gravissime. I carabinieri della Compagnia di Lugo stanno indagando sulle cause dell'alterco. Non sono stati forniti dettagli sulle dinamiche dell'aggressione né sull'identità delle persone coinvolte.

Lugo (Ravenna), 5 luglio 2026 – Un uomo di nazionalità tunisina accoltellato da un suo connazionale al culmine di una lite ( le cui cause sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Lugo ) ‘scoppiata’ nella tarda serata di ieri a Lugo all’esterno del bar Croazia, in via Circondario Ponente. I soccorsi e l’arresto dell’aggressore . L’uomo, raggiunto da un fendente all’addome, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e quindi trasportato con l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’ al ‘Trauma Center’ dell’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con u n codice di massima gravità. L’aggressore, come detto anch’egli originario della Tunisia, è stato fermato dai militari (intervenuti sul posto insieme agli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato) ed in seguito tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo

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Security guard wanted after bar altercation leaves patron dead— escapes after foot chase with police

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