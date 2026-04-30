Tricase | ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

A Tricase, nel pomeriggio di oggi, si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. L’incidente è avvenuto in via Cadorna, dove una lite tra famiglie di origine pakistana sarebbe degenerata, portando all’accoltellamento del ragazzo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Tragedia a Tricase nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, in via Cadorna. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 20 anni sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite tra famiglie di origine pakistana residenti nella zona. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito e sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, cercando di individuare i responsabili. (leccesette.it) .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite Notizie correlate Leggi anche: Bari: sedicenne accoltellato Al culmine di una lite Giovane accoltellato al culmine di una lite a Lipari, fermato un cataneseUn giovane è stato accoltellato a Lipari in vico Tortona, uno delle viuzze del centro storico, durante una lite da un coetaneo catanese.