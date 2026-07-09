Il 9 settembre 2026, Mario Orfeo assumerà il ruolo di direttore editoriale di QN Media, il gruppo che possiede i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. La nomina riguarda l’intera testata e le sue testate associate. Orfeo sostituirà il precedente direttore e guiderà la strategia editoriale del gruppo. La comunicazione è stata ufficializzata tramite un comunicato stampa.

Dal 9 settembre 2026, Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Nel nuovo ruolo, si legge in una nota, Orfeo affiancherà l'editore, Leonardo Maria Del Vecchio, e l'amministratore delegato, nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Editoria: Mario Orfeo nuovo direttore editoriale di QN (Nazione, Carlino e Giorno)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Orfeo lascia Repubblica, è il nuovo Direttore Editoriale QN Media: guiderà la strategia del gruppo dal 9 settembreMario Orfeo lascia il suo ruolo precedente e dal 9 settembre assumerà la carica di Direttore Editoriale di QN Media.

Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica: sarà direttore editoriale di QN. Ieri si era dimesso Lirio AbbateMario Orfeo ha lasciato la direzione di Repubblica e assumerà il ruolo di direttore editoriale di QN Media, controllata da Leonardo Maria Del Vecchio.

Argomenti più discussi: Quotidiani, la mappa dell’informazione in Italia tra simpatie, antipatie e potere. Parte 1: i giornali mainstream; Orfeo lascia Repubblica per QN, Abbate verso il Giornale -.

Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica dopo quasi due anni. Saràil nuovo direttore editoriale di QN di Leonardo Maria Del Vecchio x.com

Editoria: Mario Orfeo nuovo direttore editoriale di QN (Nazione, Carlino e Giorno)Dal 9 settembre 2026, Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Nel nuovo ru ... firenzepost.it

Mario Orfeo lascia Repubblica, è il nuovo Direttore Editoriale QN MediaDal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il Direttore Editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN''. Lo co ... ansa.it