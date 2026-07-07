Si parla di un possibile passaggio di Lirio Abbate al quotidiano del gruppo Angelucci, diretto da Tommaso Cerno. La notizia circola tra gli ambienti dell'editoria milanese e riguarda una possibile collaborazione o assunzione. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata e le trattative non sono state rese pubbliche. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

C'è un retroscena che sta rimbalzando con sempre maggiore insistenza negli ambienti dell'editoria milanese. Secondo quanto filtra, Lirio Abbate sarebbe vicino a un approdo al quotidiano del gruppo Angelucci, diretto da Tommaso Cerno. Per ora non esistono conferme ufficiali, ma il tam tam tra giornalisti continua ad alimentare le voci. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei movimenti più significativi dell'estate nel panorama dell'informazione italiana, destinato a far discutere per il profilo del giornalista e per il contesto editoriale in cui andrebbe a inserirsi. Al momento resta il terreno delle indiscrezioni, ma chi segue da vicino le dinamiche del settore sostiene che qualcosa si stia effettivamente muovendo dietro le quinte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lirio Abbate da Repubblica al Giornale degli Angelucci? L'indiscrezione che agita gli ambienti dell'editoria

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