mario orfeo lascia la direzione di repubblica e passa a qn media in pole per la sostituzione cappellini e fittipaldi

Mario Orfeo lascia la direzione di La Repubblica per passare a Qn Media, gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio. La decisione arriva a causa di incomprensioni con il nuovo editore di Repubblica. Orfeo, giornalista napoletano, si prepara a un nuovo incarico nel gruppo di Del Vecchio, che è in pole position per sostituire Cappellini e Fittipaldi.

Il giornalista napoletano verso il nuovo incarico nel gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio, lascia Repubblica "per incomprensioni con il nuovo editore" Mario Orfeo lascia la direzione di La Repubblica e si prepara ad iniziare una nuova esperienza in Qn Media di leonardo Maria Del Vecchio. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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