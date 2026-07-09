Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica e passa a Qn Media in pole per la sostituzione Cappellini e Fittipaldi

Da ilgiornaleditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Orfeo lascia la direzione di La Repubblica per passare a Qn Media, gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio. La decisione arriva a causa di incomprensioni con il nuovo editore di Repubblica. Orfeo, giornalista napoletano, si prepara a un nuovo incarico nel gruppo di Del Vecchio, che è in pole position per sostituire Cappellini e Fittipaldi.

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Il giornalista napoletano verso il nuovo incarico nel gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio, lascia Repubblica "per incomprensioni con il nuovo editore" Mario Orfeo lascia la direzione di La Repubblica e si prepara ad iniziare una nuova esperienza in Qn Media di leonardo Maria Del Vecchio. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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