Mario Adinolfi | Sono totalmente innocente Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango

Mario Adinolfi, attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale, ha dichiarato di essere innocente e di essere vittima di un’ingiustizia. In una nota, ha affermato che alcuni interessi cercano di screditarlo e di farlo apparire colpevole. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sulle prove presentate contro di lui. La posizione dell’indagato si basa sulla sua dichiarazione di innocenza.

Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. "Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango" si legge nella nota., Il leader del Popolo della Famiglia ha usato anche una metafora biblica per descrivere la sua situazione: "Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia"., Nella nota, Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. "Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia i poveri finanzieri sono andati via con due fogli di carta e un bancomat. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Mario Adinolfi Arrestato: Cosa Sappiamo sulla Scommessa Collettiva | RUVIDO 357

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Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari Mario Adinolfi. Gip: Pericolosità sociale; Mario Adinolfi ai domiciliari: truffa aggravata e scommesse; Truffa ed evasione fiscale, arrestato Mario Adinolfi; Arrestato Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscale.

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