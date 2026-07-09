Un uomo sottoposto a misure cautelari si è rivolto ai media tramite una lettera, ringraziando amici e alcuni avversari per i messaggi di solidarietà ricevuti. Nella comunicazione, ha dichiarato di essere innocente e di vivere in isolamento, paragonandosi a un monaco. La lettera è stata trasmessa attraverso l’avvocato che rappresenta l’interessato e indirizzata ai giornalisti del suo partito politico. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso.

Inizia con un ringraziamento agli amici e ad alcuni avversari per i loro messaggi di solidarietà la lunga lettera che Mario Adinolfi affida, tramite il suo avvocato Riccardo Di Lorenzo, a tutti i contatti giornalistici del Popolo della Famiglia. Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia che da ieri si trova agli arresti domiciliari accusato di truffa ed evasione fiscale nell’ambito delle indagini sulla cosiddetta “scommessa collettiva”, di cui si sono occupate anche Le Iene, si professa totalmente innocente. “Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia”, scrive il giornalista che, poi, aggiunge: “Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Adinolfi rompe il silenzio dai domiciliari: "Sono innocente, vivo da monaco. Vogliono vedermi nel fango"

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