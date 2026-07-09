Mario Adinolfi ai domiciliari | Sono totalmente innocente vogliono vedermi nel fango

Da roma.repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex parlamentare ha trascorso la prima notte agli arresti domiciliari e ha dichiarato di essere innocente, accusando i media di volerlo screditare. Contestano le accuse relative a un presunto sistema di scommesse collettive e annunciano un ricorso al tribunale superiore per impugnare la misura cautelare. La dichiarazione è stata diffusa attraverso i suoi avvocati, che hanno anche criticato il racconto mediatico sulla vicenda.

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Dopo la prima notte ai domiciliari, l’ex parlamentare affida ai suoi avvocati una lunga dichiarazione: contesta le accuse sulla “Scommessa Collettiva”, denuncia il racconto mediatico e annuncia il ricorso al Riesame. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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