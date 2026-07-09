Mario Adinolfi è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. Ha riferito di aver subito una perquisizione durata 14 ore e ha accusato i mandanti di volerlo mettere “nel fango”. Ha parlato di una vicenda “surreale” e di un’ingiustizia grave nei suoi confronti e della sua famiglia.

Mario Adinolfi, attualmente agli arresti domiciliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui denuncia la “vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia”. Il leader del Popolo della Famiglia, arrestato mercoledì e difeso dall’avvocato Riccardo Di Lorenzo, ha aggiunto: “Affronterò la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango”. Adinolfi, che ha riferito che la perquisizione nella sua abitazione è durata 14 ore, se l’è poi presa con Le Iene, “ispiratori di questa inchiesta mediatica” e “trasmissione che ha rovinato con questi metodi migliaia di vite”. L’appello finale: “Infangarmi così è veramente ignobile e chiedo di porsi dei dubbi su tempistiche, mandanti e modalità ipermediatiche di questa vicenda”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi furioso dopo l'arresto, "mandanti vogliono vedermi nel fango, perquisizione durata 14 ore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi arrestato, cos’ha fatto dopo l’Isola dei famosiMario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale.

Egitto furioso dopo l’eliminazione dai Mondiali! Ziko e Hassan tuonano: «Match truccato, vogliono che vinca l’Argentina!»Dopo la sconfitta contro l’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, alcuni membri della squadra egiziana hanno accusato di aver subito un...

Temi più discussi: Quando Mario Adinolfi aggredì Filippo Roma delle Iene durante un servizio sulla scommessa collettiva; La truffa da 5 milioni di Mario Adinolfi: cosa sappiamo; Cos'è la scommessa collettiva di Mario Adinolfi al centro dell'indagine per truffa e dell'inchiesta de Le Iene; Mario Adinolfi arrestato perché secondo la gip era pronto a nuove truffe con l'iniziativa Cristo Regna.

Chi è Mario Adinolfi, giornalista, politico col pallino del gioco d’azzardo: paladino della famiglia, divorziato e risposato a Las VegasNato a Roma nel 1971 è stato protagonista di molte lotte e polemiche in Tv e sui social. Ha partecipato all’Isola dei famosi nella quale ha anche raccontato la sua lotta contro il peso ... quotidiano.net

Mario Adinolfi arrestato, cos’ha fatto dopo l’Isola dei FamosiIl reality show e la misura cautelare: com’è cambiata (e non) la vita pubblica di Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi ... dilei.it