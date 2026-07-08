Mario Adinolfi arrestato cos’ha fatto dopo l’Isola dei famosi

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha mantenuto un profilo pubblico attivo, senza interrompere le controversie che lo riguardano da anni. La vicenda giudiziaria riguarda presunte irregolarità fiscali e attività di truffa, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse.

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Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è f inito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Un nuovo capitolo per un personaggio che, dopo l’ Isola dei Famosi, aveva mostrato un lato diverso di sé, senza però allontanarsi mai davvero dalle polemiche che lo accompagnano da anni. Mario Adinolfi arrestato: le accuse e la “Scommessa Collettiva”. La Guardia di Finanza ha bussato alla porta di Mario Adinolfi, giornalista, ex parlamentare e leader del Popolo della Famiglia, per notificargli gli arresti domiciliari. Le accuse sono pesanti: truffa aggravata e evasione fiscale. Al centro... 🔗 Leggi su Dilei.it

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