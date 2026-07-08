Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha mantenuto un profilo pubblico attivo, senza interrompere le controversie che lo riguardano da anni. La vicenda giudiziaria riguarda presunte irregolarità fiscali e attività di truffa, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse.

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è f inito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Un nuovo capitolo per un personaggio che, dopo l’ Isola dei Famosi, aveva mostrato un lato diverso di sé, senza però allontanarsi mai davvero dalle polemiche che lo accompagnano da anni. Mario Adinolfi arrestato: le accuse e la “Scommessa Collettiva”. La Guardia di Finanza ha bussato alla porta di Mario Adinolfi, giornalista, ex parlamentare e leader del Popolo della Famiglia, per notificargli gli arresti domiciliari. Le accuse sono pesanti: truffa aggravata e evasione fiscale. Al centro... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Mario Adinolfi arrestato, cos’ha fatto dopo l’Isola dei famosi

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Mario Adinolfi - E sono 3 le stragi compiute in 40 giorni (27.06.26)

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Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva.

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

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