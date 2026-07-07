Dopo la sconfitta contro l’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, alcuni membri della squadra egiziana hanno accusato di aver subito un match truccato, sostenendo che ci fosse un intento di favorire la vittoria dell’Argentina. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore della selezione argentina. Le dichiarazioni sono arrivate nel post gara, alimentando polemiche e tensioni tra le parti coinvolte.

Egitto su tutte le furie dopo l’eliminazione dai Mondiali! Le parole di Ziko e Hassan post sconfitta contro l’Argentina. L’incredibile ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina ed Egitto si è chiuso con un rocambolesco 3-2 a favore della Selección, ma gli strascichi polemici del post-gara rischiano di oscurare il verdetto espresso dal campo. Sotto di due reti, la formazione sudamericana ha messo in atto una rimonta storica, capace di produrre tre gol in appena tredici minuti di gioco. La marcatura decisiva di Enzo Fernandez ha proiettato Lionel Messi e compagni direttamente ai quarti di finale, massimizzando l’intrattenimento e il valore dello spettacolo per la stragrande maggioranza degli spettatori globali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Egitto furioso dopo l’eliminazione dai Mondiali! Ziko e Hassan tuonano: «Match truccato, vogliono che vinca l’Argentina!»

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#ArgentinaEgitto, #Hassan non ci sta: Partita truccata, il mondo intero l'ha vista. Anche #Ziko furioso! x.com

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