Mario Adinolfi e quelli che mi vogliono vedere nel fango Lo sfogo dopo l’arresto su orologi e yacht | la vita da monaco e l’attacco alle Iene

Un giornalista e leader politico ha dichiarato di vivere in modo semplice e di essere innocente, dopo essere stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. L’arresto ha riguardato anche il possesso di orologi di lusso e uno yacht. In una nota, ha commentato le accuse e ha criticato chi lo ha attaccato, definendo le accuse infondate. Non sono stati forniti dettagli sulle prove o sulle indagini in corso.

Lui assicura che vive da monaco, senza vizi, e di essere completamente innocente. È questo il messaggio che Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, affida a una nota dopo l’arresto disposto ieri dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Adinolfi si dice pronto ad affrontare quella che definisce «la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango», annunciando battaglia su più fronti, dalla presunta violazione del segreto istruttorio alla diffusione mediatica dei dettagli dell’inchiesta. Nella nota ringrazia amici e «anche alcuni avversari» per i messaggi di solidarietà ricevuti, dicendosi sereno grazie alla fede: «Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia». 🔗 Leggi su Open.online

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Mario Adinolfi - I fatti di Modena raccontano due inespugnabili verità (15.05.26)

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Mario Adinolfi è stato arrestato per truffa ed evasione fiscale reddit

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