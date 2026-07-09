Mario Adinolfi dopo 14 ore di perquisizione | Sono innocente

Da puntomagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 14 ore di perquisizione, Mario Adinolfi ha dichiarato di essere innocente. Durante l'ispezione, sono stati trovati nel suo domicilio un bancomat e due fogli. L'indagine ha coinvolto l'abitazione, ma non sono stati rinvenuti altri oggetti o materiali. La vicenda si è conclusa con la conclusione delle operazioni di ricerca, senza ulteriori sequestri o rilevanti scoperte. Adinolfi ha ribadito la propria innocenza al termine delle attività investigative.

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Mario Adinolfi dopo 14 ore di perquisizione: «Sono innocente, in casa mia trovato solo un bancomat e due fogli». Mario Adinolfi passa al contrattacco. Dopo il provvedimento che lo ha portato agli arresti domiciliari nell’ambito dell’ inchiesta della Procura di Roma sulla cosiddetta “scommessa collettiva”, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia ha affidato a una lunga dichiarazione la propria versione dei fatti, respingendo ogni contestazione e annunciando battaglia giudiziaria. Al centro dell’indagine c’è un sistema di raccolta di denaro attraverso un circuito definito dagli investigatori “scommessa collettiva”, promosso anche attraverso i social network. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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