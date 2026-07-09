Dopo le accuse di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha pubblicato una nota in cui afferma di essere “totalmente innocente”. Nella stessa comunicazione, ha allegato una foto in cui tiene in mano un crocifisso. Le accuse sono state rese pubbliche nei giorni scorsi e Adinolfi ha deciso di rispondere attraverso questa dichiarazione ufficiale. Non ci sono altre informazioni o dettagli forniti al momento.

All’indomani dell’emergere delle accuse nei suoi confronti per truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi si difende con una nota in cui si proclama “ totalmente innocente ” e alla quale allega una foto in cui tiene in mano un crocifisso. “Ringrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia. Affronterò dunque la gigantesca saldatura di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Adinolfi si difende: “Sono totalmente innocente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi contestato al Roma Pride con la bandiera di Israele si difende: "Non era provocazione"Poco prima dell’inizio del corteo del Roma Pride, un giornalista si è presentato con una bandiera di Israele in piazza della Repubblica.

Adinolfi rompe il silenzio dai domiciliari: "Sono innocente, vivo da monaco. Vogliono vedermi nel fango"Un uomo sottoposto a misure cautelari si è rivolto ai media tramite una lettera, ringraziando amici e alcuni avversari per i messaggi di solidarietà...

Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari Mario Adinolfi. Gip: Pericolosità sociale; Arrestato Adinolfi per truffa, 'è socialmente pericoloso'; Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Chi è; Truffa ed evasione fiscale, arrestato Mario Adinolfi.

Mario Adinolfi avrebbe raccolto somme per realizzare scommesse collettive, promettendo rendimenti sicuri fino al 150%. In questo modo, negli ultimi cinque anni avrebbe incassato 5 milioni. di @FdQdT - X x.com

Mario Adinolfi è stato arrestato per truffa ed evasione fiscale reddit

Mario Adinolfi si difende: Dopo 14 ore di perquisizione sono andati via con due fogli di carta e un bancomatMario Adinolfi respinge le accuse e si dichiara innocente dopo l’arresto eseguito dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta ... msn.com

Mario Adinolfi: Sono innocente, gioco da anni ma non mi sono mai arricchito sulla pelle di altri. Yacht e lusso? Vivo da monaco, senza viziAi giudici posso solo dire: sono totalmente innocente. Si difende Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della ... msn.com