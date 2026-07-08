Arrestato Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscale

Un giornalista e leader politico è stato arrestato questa mattina con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. È stato posto agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Le autorità hanno contestato i reati relativi a pratiche di evasione fiscale e frode. L’arresto è stato disposto in seguito a un’indagine condotta dalla procura, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine.

Truffa ed evasione fiscale. Sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell’indagine la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All’indagato contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

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