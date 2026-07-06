Jordan Bardella oscilla tra il 36 e il 39% dei voti nei sondaggi per l’Eliseo, in vista delle presidenziali del 18 aprile e del 2 maggio del 2027. I suoi rivali più prossimi sono al 13. Domani, intanto, la Corte d’appello parigina discuterà il ricorso di Marine Le Pen, dopo la condanna in primo grado per una vicenda legata al suo ruolo di europarlamentare. Il giudizio davanti la Corte di appello. Le Pen è stata giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per gli incarichi fittizi agli assistenti del partito e condannata il 31 marzo 2025 in prima istanza dal tribunale di Parigi. I magistrati parigini domani dovranno... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bardella stravince in tutti i sondaggi per l’Eliseo: la Corte d’appello decide sulla condanna di Marine Le Pen

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