Marine Le Pen ha annunciato che ricorrerà in Cassazione dopo la condanna confermata in appello. La politica ha anche dichiarato di voler partecipare alle elezioni presidenziali del 2027, la sua quarta candidatura. La condanna riguarda un procedimento giudiziario, ma non sono stati forniti dettagli sul reato. Le Pen ha affermato di non indossare il braccialetto elettronico e di essere in corsa per il ruolo di presidente della Francia.

Marine Le Pen ha annunciato la sua intenzione di ricorrere in Cassazione contro la condanna confermata oggi in appello e ha ribadito che sarà candidata alle elezioni presidenziali francesi del 2027, per la quarta volta. "Due giurisdizioni possono sbagliare entrambe, per questo ricorrerò in Cassazione", ha dichiarato la leader del Rassemblement National in serata, durante il telegiornale di Tf1, tornando a proclamare la propria innocenza. Le Pen ha accolto con favore la decisione dei giudici che le consente di mantenere l'eleggibilità: "Sono stata felice che abbiano restituito ai francesi la libertà di votare e a me la possibilità di essere candidata", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Pen ricorre in Cassazione dopo la condanna: “Corro per l’Eliseo senza braccialetto elettronico”

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