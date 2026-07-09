Marilynne Robinson e la scrittura come scuola di umanità

La scrittrice statunitense Marilynne Robinson è stata intervistata dai media vaticani in occasione del centenario della Libreria Editrice Vaticana. Il 24 giugno ha partecipato a un incontro con il Papa e altri autori provenienti da vari paesi. Robinson ha scritto un’intervista in cui si è soffermata sulla scrittura come modo di approfondire l’umanità. L’autrice ha anche incontrato il Pontefice durante l’evento dedicato alla ricorrenza editoriale.

Un'intervista dei media vaticani alla romanziera statunitense Marilynne Robinson, che lo scorso 24 giugno ha incontrato il Pontefice insieme ad altri autori da tutto il mondo per il centenario della Libreria Editrice Vaticana. La narratrice, a partire dal discorso pronunciato dal Pontefice, ha riflettutto sul ruolo e sulle possibilità della letteratura, soffermandosi su temi come la dignità umana, i rischi della distrazione e della competizione, la forza del bene . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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