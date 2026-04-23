Laboratori teatrali e corsi di scrittura rap | a scuola si studiano nuove strategie per ampliare l' offerta educativa

Martedì 21 aprile, presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Lido Adriano, è iniziato il progetto sperimentale “Oltre la Scuola: sinergie territoriali per l’educazione preadolescenziale”. L’iniziativa coinvolge laboratori teatrali e corsi di scrittura rap, con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa e proporre nuove strategie educative rivolte agli studenti preadolescenti. L’attuazione del progetto fa parte di un piano più ampio di collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà territoriali.

Martedì 21 aprile, alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Lido Adriano, facente parte dell’Istituto comprensivo del Mare, ha preso il via il progetto sperimentale “Oltre la Scuola: sinergie territoriali per l’educazione preadolescenziale”. L’iniziativa, approvata dalla Regione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Como, i Musei civici rilanciano l’offerta educativa: lezioni tra sale espositive e laboratori in classe Un’altra vita per palazzo Felici: diverrà una scuola per corsi teatraliUn importante progetto presto troverà la sua sede nell’antica dimora del Palazzo Felici a pochi metri dalla centrale piazza Matteotti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il teatro di Emma Dante incontra gli studenti dell’Università di Pavia; Un voucher per corsi di teatro e recitazione La proposta del Ctr ai candidati sindaco; nuovi laboratori e corsi formativi gratuiti con EmpowerFlo di ''Talenti in Azione''; ProAgon 2026: domani al Teatro Greco di Siracusa la restituzione finale del progetto. Teatro Akropolis riprende corsi, laboratori e formazioneGenova – L’emergenza sanitaria del coronavirus non ha fermato i laboratori teatrali per i bambini e per i ragazzi del Teatro Akropolis che prosegue l’attività con i più giovani in presenza nel ... ilsecoloxix.it Ripartono i corsi di teatro di Laboratori PermanentiArezzo, 30 settembre 2024 – Laboratori Permanenti prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti nella sede di Sansepolcro, con la ... lanazione.it Sul palco l’appuntamento finale al termine dello studio svolto nei laboratori teatrali nelle singole scuole - facebook.com facebook