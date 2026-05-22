Atelier artistici laboratori teatrali scienze e scrittura creativa | ecco il progetto gratuito di scuola estiva
È stato annunciato un progetto di scuola estiva gratuito che include atelier artistici, laboratori teatrali e attività di scrittura creativa. Tra le proposte ci sono percorsi dedicati alle emozioni, ai metodi di studio e all’alfabetizzazione. Sono previste anche attività ludico-formative incentrate su ambiente, scienze, tecnologie e cittadinanza attiva. L'iniziativa si rivolge a studenti e mira a offrire un'esperienza educativa diversificata e coinvolgente durante il periodo estivo.
Atelier artistici, laboratori teatrali, scrittura creativa, attività dedicate alle emozioni, percorsi di metodo di studio e alfabetizzazione, proposte ludico-formative legate ad ambiente, scienze, tecnologie e cittadinanza attiva. È, in sintesi, quanto si potrà trovare nel progetto di scuola. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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