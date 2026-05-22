Atelier artistici laboratori teatrali scienze e scrittura creativa | ecco il progetto gratuito di scuola estiva

È stato annunciato un progetto di scuola estiva gratuito che include atelier artistici, laboratori teatrali e attività di scrittura creativa. Tra le proposte ci sono percorsi dedicati alle emozioni, ai metodi di studio e all’alfabetizzazione. Sono previste anche attività ludico-formative incentrate su ambiente, scienze, tecnologie e cittadinanza attiva. L'iniziativa si rivolge a studenti e mira a offrire un'esperienza educativa diversificata e coinvolgente durante il periodo estivo.

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