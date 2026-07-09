Nuove intercettazioni coinvolgono Gianluca Rocchi, ex designatore di arbitri di Serie A e B, riaprendo l’indagine sugli arbitri. L’inchiesta, che sembrava destinata ad essere archiviata, torna sotto esame a causa di queste registrazioni. Le conversazioni menzionano un possibile accordo riguardante l’arbitro Mariani e l’Inter, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti. La questione riguarda ora la validità delle prove e le implicazioni per le partite analizzate.

Si doveva archiviare l’inchiesta sugli arbitri ma spuntano nuove intercettazioni su Gianluca Rocchi, l’ex designatore di serie A e B, che rischiano di riaprire il caso. E di avere sviluppi sulla giustizia sportiva. A riportarne il contenuto è Repubblica. Mariani e Inter-Torino. “Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma” è il senso del messaggio di Rocchi a un suo collega. Mariani scenderà effettivamente in campo in quella gara, “ma solo dopo l’assenso dell’Inter” perché da questa non gradito. Il fischietto romano, l’unico italiano presente nella spedizione mondiale, aveva arbitrato Napoli-Inter dell’ottobre precedente finito 3-1 per i partenopei con un rigore inesistente fischiato contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - “Mariani? Vedo se va bene all’Inter”: le nuove intercettazioni su Rocchi riaprono il caso degli arbitri

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KHALAILI: L'INTER INSISTEDOUÈ, STANKOVIC, LUCUMÌ...CASO ARBITRI E BILANCIO

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Mariani? Vedo se va bene all’Inter. Non è una battuta. È un’intercettazione. Ed è la fotografia perfetta di un sistema dove il designatore non designa: chiede il permesso. Torino–Inter, 26 aprile. Rocchi non dice valuto, non dice decido. Dice: fammi v - X x.com

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