Caso arbitri nuove intercettazioni su Rocchi | nel fascicolo entra anche Torino-Inter del 2026
La Procura di Milano ha aggiunto una quarta partita al fascicolo relativo all’indagine sul possibile condizionamento delle designazioni arbitrali, includendo anche la partita tra Torino e Inter prevista per il 2026. Nuove intercettazioni coinvolgono un arbitro noto, con riferimenti a possibili interferenze nelle chiamate e nelle decisioni di designazione. L’indagine si concentra anche su intercettazioni che riguardano il comportamento dell’arbitro in relazione alle partite già analizzate. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti è stata resa pubblica.
La Procura amplia l’inchiesta su Rocchi: spunta una quarta partita e vengono ipotizzate interferenze nelle designazioni arbitrali. L’inchiesta della Procura di Milano sul presunto condizionamento delle designazioni arbitrali si arricchisce di un nuovo capitolo. Oltre alle gare già finite sotto la lente degli investigatori, nel fascicolo sarebbe stata inserita anche Torino-Inter del 26 aprile 2026, disputata appena pochi mesi fa. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi avrebbe scelto Maurizio Mariani come direttore di gara soltanto dopo un confronto con esponenti dell’ Inter, nell’ambito di un presunto accordo legato ai rapporti con l’allora presidente della FIGC, Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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INCHIESTA ARBITRI, IL GIP NEGA NUOVE INTERCETTAZIONI
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Caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile 2026. I pm: C'era un accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri, accusato di concorso in frode sportiva. Al centro dell’inchi facebook
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FLASH | Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato anche per Torino-InterCome riportato dai colleghi de Il Corriere della Sera, in merito al caso arbitri, la procura avrebbe individuato nuove ... fantamaster.it