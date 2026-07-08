Caso arbitri nuove intercettazioni su Rocchi | nel fascicolo entra anche Torino-Inter del 2026

Notizia in breve

La Procura di Milano ha aggiunto una quarta partita al fascicolo relativo all’indagine sul possibile condizionamento delle designazioni arbitrali, includendo anche la partita tra Torino e Inter prevista per il 2026. Nuove intercettazioni coinvolgono un arbitro noto, con riferimenti a possibili interferenze nelle chiamate e nelle decisioni di designazione. L’indagine si concentra anche su intercettazioni che riguardano il comportamento dell’arbitro in relazione alle partite già analizzate. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti è stata resa pubblica.