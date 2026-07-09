Maria Cristina Carlini Le sue monumentali sculture sono una Materia vivente

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima artista contemporanea ammessa ad esporre nella Città Proibita (cuore di Pechino) ora, quasi ottantaquattrenne, è accolta a Palazzo Reale. Tributo significativo dei concittadini milanesi, attraverso le istituzioni. Maria Cristina Carlini, da domani al 30 agosto sono in mostra le sue " Materie viventi ". Due opere monumentali accessibili a chiunque passeggia all’aperto in questo luogo simbolo. Considerando l’attuale disagio termico, più o meno collegato al riscaldamento globale, indirizziamo subito verso il "Bosco"? "Scultura evocativa in ferro. Sarà esposta nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale. L’ho realizzata nel 2012, con 19 elementi disposti a spirale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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