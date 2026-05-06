Piazza della Scala cambia volto | le monumentali sculture luminose di Lodola per Toscanini

Piazza della Scala si trasforma con le nuove sculture luminose di Lodola, che decorano l’area in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del concerto di riapertura del Teatro alla Scala nel 1946, diretto da Arturo Toscanini. Il progetto espositivo intitolato “Note di luce” coinvolge installazioni artistiche che rendono omaggio a quell’evento storico, contribuendo a rinnovare l’aspetto dello spazio pubblico.

Il Teatro alla Scala celebra l’ottantesimo anniversario del concerto di riapertura dell’11 maggio 1946, diretto da Arturo Toscanini, con un progetto espositivo intitolato “Note di luce”. L’iniziativa, firmata dall’artista Marco Lodola, prevede l'installazione di tre sculture luminose monumentali.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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