Una mostra alla Casa della Memoria presenta una selezione di lavori di Nado Canuti, artista e partigiano. Le opere esposte, definite “sculture mutevoli”, riflettono il percorso personale e professionale dell’artista. La rassegna mette in luce la sua attività artistica e il suo coinvolgimento nel movimento partigiano, offrendo ai visitatori una panoramica delle diverse fasi della sua vita e delle sue creazioni.

Artista e partigiano, a Nado Canuti la Casa della Memoria dedica una mostra interessante, con una selezione di lavori significativi che raccontano del suo ampio percorso umano e professionale. E c’è tempo fino al 24 maggio per ammirare le sue opere, con la possibilità di fare una visita guidata (gratuita e senza prenotazione), sabato 9 maggio alle 11, con la curatrice Francesca Pensa che insieme a Giorgio Seveso cura l’esposizione organizzata dal Comitato provinciale ANPI di Milano e dal suo gruppo di lavoro Artisti e Resistenze. Dicevamo, un artista dalla significativa biografia. Infatti Nado Canuti, nato nel 1929, era appena quattordicenne durante il periodo della guerra quando già si distingue per le sue azioni partigiane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nado Canuti, artista e partigiano. Svelate le sue “sculture mutevoli“

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